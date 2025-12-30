Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 30 декабря 2025Мир

На Западе рассказали об оскорблении Зеленского в адрес Трампа

Кошкович: Атакой на резиденцию Путина Зеленский оскорбил Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X заявил, что атака на резиденцию президента России Владимира Путина стала оскорблением украинского лидера Владимира Зеленского в адрес американского коллеги Дональда Трампа.

«Зеленский стоял с наглой ухмылкой рядом с Трампом, который весь последний год пытался положить конец войне, в то время как украинские беспилотники нацеливались на Путина... Это серьезное оскорбление…» — заявил эксперт.

Кошкович также возмутился отказом Киева признать ответственность за атаку, назвав это «оскорблением интеллекта».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по ситуации с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Умерла внучка Джона Кеннеди

    Германию призвали вернуться к политике разоружения

    Зеленскому дали совет для переговоров с Трампом

    Нидерландский политолог заявил о помощи Украине Западом в осуществлении терактов

    FIS выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

    Командира ВСУ заподозрили в краже топлива

    На Западе рассказали об оскорблении Зеленского в адрес Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok