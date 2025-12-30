На Западе рассказали об оскорблении Зеленского в адрес Трампа

Кошкович: Атакой на резиденцию Путина Зеленский оскорбил Трампа

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X заявил, что атака на резиденцию президента России Владимира Путина стала оскорблением украинского лидера Владимира Зеленского в адрес американского коллеги Дональда Трампа.

«Зеленский стоял с наглой ухмылкой рядом с Трампом, который весь последний год пытался положить конец войне, в то время как украинские беспилотники нацеливались на Путина... Это серьезное оскорбление…» — заявил эксперт.

Кошкович также возмутился отказом Киева признать ответственность за атаку, назвав это «оскорблением интеллекта».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по ситуации с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

