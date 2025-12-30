Реклама

07:23, 30 декабря 2025

На Западе заявили о скором тотальном разрушении фронта ВСУ

Меркурис: В ближайшие недели станет заметно тотальное разрушение фронта ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Chris Radburn / Reuters

Декабрь 2025 года обозначил последний переломный момент специальной военной операции (СВО), и уже в ближайшие недели станет заметно тотальное разрушение фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, ситуация у Украины стремительно ухудшается. Кроме того, в течение последнего месяца уходящего года европейцы не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование.

«Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы», — добавил Меркурис.

Меркурис отмечает, что внешние обстоятельства смогли нанести прямой урон президенту Украины Владимиру Зеленскому, а это может стать причиной приближающегося полного коллапса «украинской военной машины».

«Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой. Поэтому в ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта», — высказал свое мнение эксперт, добавив, что в данный момент идет последний переломный этап этого конфликта.

Ранее депутат Государственной думы России призвал присвоить спецоперации на Украине статус контртеррористической операции (КТО). Одной из причин стала террористическая атака беспилотными летательными аппаратами ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

