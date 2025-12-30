Реклама

Россия
07:10, 30 декабря 2025Россия

В Госдуме призвали присвоить спецоперации на Украине новый статус

Депутат Миронов выступил за начало КТО на Украине и ликвидацию Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Необходимо изменить специальную военную операцию (СВО) на Украине, присвоив ей новый статус контртеррористической (КТО). С таким призывом выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его цитирует Telegram-канал «Дума ТВ».

«Это подразумевает ликвидацию главарей террористов — с ними разговаривать не о чем!» — подчеркнул депутат, относя к таким главарям и украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам парламентария, без изменения статуса спецоперации невозможно достичь ее целей и установить прочный мир на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае Дональду Трампу, и тот разозлился.

