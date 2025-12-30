Реклама

18:31, 30 декабря 2025Забота о себе

Нарколог назвал способы уменьшить выраженность похмелья

Александра Лисица
Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, как можно уменьшить выраженность похмелья после употребления алкоголя. Способы сделать это он назвал россиянам в беседе с изданием aif.ru.

«Стратегия должна быть превентивной. До употребления алкоголя обязательно поесть. Это должны быть продукты, замедляющие всасывание (жиры, белки), пить воду. За один-два часа можно принять абсорбент», — посоветовал Исаев.

Чтобы снизить выраженность похмелья, он также порекомендовал не смешивать разные алкогольные напитки, а пить только один напиток. Нарколог также посоветовал выбирать спиртное с минимальным количеством сахара и примесей. Он уточнил, что после таких напитков, как сладкие коктейли и шампанское, или коньяка и других видов крепкого алкоголя темного цвета похмелье бывает более тяжелым.

Чтобы лучше чувствовать себя после употребления спиртного, Исаев также призвал завершить застолье минеральной водой и абсорбентами. При этом доктор подчеркнул, что самый эффективный инструмент, который помогает снизить выраженность похмелья, — это умеренность, а единственный способ избежать его — это отказ от алкоголя.

Ранее врач общей практики Клэр Меррифилд призвала не подавать к новогоднему столу брюссельскую капусту. По ее словам, этот полезный продукт вызывает газообразование и в сочетании с другими продуктами может вызвать боль в животе.

