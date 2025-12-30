Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 30 декабря 2025Забота о себе

Назван способ улучшить взаимопонимание и секс в паре

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Поцелуй продолжительностью в шесть секунд улучшит взаимопонимание и секс в паре лучше, чем широкие романтические жесты. Такое мнение в беседе с The Sun высказала эксперт по сексу Стеффо Шамбо.

Эксперт указала, что во время страстного поцелуя в кровь выделяется мощная доза гормона окситоцина, который способствует укреплению эмоциональной связи. Помимо этого, по словам Шамбо, такой поцелуй снижает стресс, так как понижает уровень кортизола.

Специалистка подчеркнула, что поцелуи укрепляют связь и усиливают влечение намного сильнее, чем грандиозные романтические жесты или умопомрачительный секс раз в месяц. Секрет лишь в том, что целовать партнера нужно каждый день. По ее мнению, такой подход не только помогает поддерживать хорошие взаимоотношения в паре, но и восстанавливает утраченную связь.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее сексолог Мати Вайнберг назвал самую неприятную, на его взгляд, стратегию поведения в паре. По его мнению, в отношениях неприемлемо манипулировать сексом и использовать его в качестве наказания или вознаграждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Украинским чиновникам предрекли расправу со стороны США

    Экс-помощница Байдена предостерегла Трампа от огромной ошибки

    Названо условие урегулирования украинского конфликта

    Миллионерша попалась на распространении наркотиков и два года скрывалась за границей

    Назван способ улучшить взаимопонимание и секс в паре

    Названо число находящихся в плену у Украины россиян из Курской области

    Зеленский снова отказался от вывода ВСУ из Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok