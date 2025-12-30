Названа доля работающих в новогодние праздники россиян

Работать в новогодние праздники собирается каждый второй россиянин

Работать в новогодние праздники собирается почти половина россиян. Долю граждан, которые проведут каникулы на рабочем месте, назвали по итогам исследования «Островок» и hh.ru (материалы есть у «Ленты.ру»).

В опросе приняли участие более 2,1 тысячи россиян. Оказалось, что работать в период с 31 декабря по 11 января планирует почти каждый второй (42 процента респондентов), оставшиеся собираются полностью посвятить это время отдыху.

Каждый пятый участник опроса (20 процентов) будет трудиться в новогодние праздники постоянно, столько же хотят выходить на работу время от времени ради дополнительного дохода. Дежурят непосредственно в новогоднюю ночь два процента опрошенных.

«Наиболее высокая доля занятых на постоянной основе в эти дни зафиксирована среди представителей розничной торговли — 43 процента, рабочего персонала — 36 процентов, сфер безопасности и автомобильного бизнеса — по 33 процента», — пояснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Работать в новогодние праздники время от времени планируют специалисты из сферы туризма, гостиниц и ресторанов — 28 процентов. Далее следуют административный, домашний и обслуживающий персонал — по 25 процентов. Замыкают группу медицина, фармацевтика, транспорт и логистика — по 24 процента, где работа в праздничные дни обусловлена круглосуточным режимом, ростом нагрузки и необходимостью поддерживать стабильное функционирование систем.

Как показал недавний опрос девелопера October Group, только 35 процентов опрошенных хотят работать в корпорациях или крупных госкомпаниях, стартапы же и вовсе привлекают лишь 1 процент респондентов. Большинство россиян нацелены на то, чтобы трудоустроиться в небольшие или средние компании. Приоритетом для работников является сочетание стабильности и широкого соцпакета (важны для 62 и 28 процентов участников исследования соответственно) со свободой, творческим разнообразием и быстрой обратной связью от руководства (важны для 32-40 процентов участников).