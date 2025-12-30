Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:21, 30 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названа доля работающих в новогодние праздники россиян

Работать в новогодние праздники собирается каждый второй россиянин
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Работать в новогодние праздники собирается почти половина россиян. Долю граждан, которые проведут каникулы на рабочем месте, назвали по итогам исследования «Островок» и hh.ru (материалы есть у «Ленты.ру»).

В опросе приняли участие более 2,1 тысячи россиян. Оказалось, что работать в период с 31 декабря по 11 января планирует почти каждый второй (42 процента респондентов), оставшиеся собираются полностью посвятить это время отдыху.

Каждый пятый участник опроса (20 процентов) будет трудиться в новогодние праздники постоянно, столько же хотят выходить на работу время от времени ради дополнительного дохода. Дежурят непосредственно в новогоднюю ночь два процента опрошенных.

«Наиболее высокая доля занятых на постоянной основе в эти дни зафиксирована среди представителей розничной торговли — 43 процента, рабочего персонала — 36 процентов, сфер безопасности и автомобильного бизнеса — по 33 процента», — пояснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Работать в новогодние праздники время от времени планируют специалисты из сферы туризма, гостиниц и ресторанов — 28 процентов. Далее следуют административный, домашний и обслуживающий персонал — по 25 процентов. Замыкают группу медицина, фармацевтика, транспорт и логистика — по 24 процента, где работа в праздничные дни обусловлена круглосуточным режимом, ростом нагрузки и необходимостью поддерживать стабильное функционирование систем.

Как показал недавний опрос девелопера October Group, только 35 процентов опрошенных хотят работать в корпорациях или крупных госкомпаниях, стартапы же и вовсе привлекают лишь 1 процент респондентов. Большинство россиян нацелены на то, чтобы трудоустроиться в небольшие или средние компании. Приоритетом для работников является сочетание стабильности и широкого соцпакета (важны для 62 и 28 процентов участников исследования соответственно) со свободой, творческим разнообразием и быстрой обратной связью от руководства (важны для 32-40 процентов участников).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В России 12-летний ребенок подавился блином и не выжил

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok