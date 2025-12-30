Названа причина перестрелки в жилом дворе российского города

Перестрелка в жилом дворе Калининграда произошла из-за конфликта, двое задержаны

Перестрелка в жилом дворе Калининграда произошла из-за конфликта. Об сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Подчеркивается, что двое жителей Калининграда — мужчины 59 и 60 лет — задержаны. «Оружие изъято. Полиция проводит проверку», — говорится в публикации.

По предварительным данным, у одного из них произошел конфликт с прохожим. Он достал нож и позвал на помощь друга, который выстрелил из травматического пистолета. Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее перестрелка в жилом дворе Калининграда попала на видео. Стрельбу услышали жители улицы Портовая — раздалось шесть выстрелов. На месте начал работу спецназ.