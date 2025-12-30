Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве составила 3,1 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве, доступной для покупки в декабре 2025 года, составила 3,1 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, расположенном в Щербинке. Его площадь составляет 14 квадратных метров.

Напротив, наиболее дорогая комната в столице продается за 23 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой трехкомнатной квартиры в массовом сегменте. За указанную сумму удастся приобрести недвижимость в «коммуналке» в Пресненском районе метражом 18,7 квадрата.

Ранее стало известно, что самая дешевая однушка в московских новостройках, доступная для покупки в декабре, продается за шесть миллионов рублей.