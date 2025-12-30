Названо главное преимущество «углубляющегося» «Орешника»

Литовкин: Ракета «Орешник» позволяет поражать цели на глубине до 30 метров

Боевые блоки баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» способны поражать цели на глубине в десятки метров. Преимущества российского комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Главное преимущество комплекса — гиперзвуковая скорость и способность поражать цели на глубине до 30 метров, включая защищенные командные пункты», — сказал он.

По словам эксперта, дальность до 5,5 тысячи километров позволяет «Орешнику» держать под контролем всю территорию Европы.

Ракета «Орешник» получила разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, которые атакуют цель со скоростью до 10 чисел Маха. Это делает российскую БРСД сложной целью для перехвата.

В феврале военный эксперт Михаил Ходаренок допустил, что российская система противоракетной обороны С-500 «Прометей» способна перехватить ракету наподобие «Орешника».