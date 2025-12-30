Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:18, 30 декабря 2025Наука и техника

Названо главное преимущество «углубляющегося» «Орешника»

Литовкин: Ракета «Орешник» позволяет поражать цели на глубине до 30 метров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Боевые блоки баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» способны поражать цели на глубине в десятки метров. Преимущества российского комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Главное преимущество комплекса — гиперзвуковая скорость и способность поражать цели на глубине до 30 метров, включая защищенные командные пункты», — сказал он.

По словам эксперта, дальность до 5,5 тысячи километров позволяет «Орешнику» держать под контролем всю территорию Европы.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
Померились ракетами. Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
Померились ракетами.Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
29 декабря 2025

Ракета «Орешник» получила разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, которые атакуют цель со скоростью до 10 чисел Маха. Это делает российскую БРСД сложной целью для перехвата.

В феврале военный эксперт Михаил Ходаренок допустил, что российская система противоракетной обороны С-500 «Прометей» способна перехватить ракету наподобие «Орешника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok