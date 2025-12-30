Реклама

Экономика
13:38, 30 декабря 2025Экономика

Названы два главных покупателя российского шампанского

«Агроэкспорт»: Экспорт российского шампанского вырос почти в полтора раза
Кирилл Луцюк

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

С января по ноябрь Россия отправила на внешние рынки больше двух тысяч тонн игристых вин более чем на 3,3 миллиона долларов. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

В аналогичный период прошлого года речь шла о поставках 1,6 тысячи тонн, которые оценивались в сумму, превышающую 2,3 миллиона долларов. Таким образом, в физическом отношении отгрузки увеличились на 30 процентов, а в стоимостном — на 41 процент.

В списке главных импортеров первые два места заняли Казахстан и Китай. Доля первого составила 28 процентов, а второго — 27 процентов. Кроме того, на Белоруссию пришлось 17 процентов, на Киргизию — 6 процентов, и на Абхазию — 5 процентов.

Кроме того, с января по ноябрь Россия экспортировала в Китай исторически рекордный объем игристых вин. Речь идет о поставках более чем 600 тонн, почти на 900 тысяч долларов.

В конце ноября сообщалось, что за последний год средняя стоимость российского шампанского увеличилась примерно на десять процентов. На тот момент литр российского шампанского в среднем стоил около 565 рублей. Самые высокие средние цены фиксировались на Дальнем Востоке.

