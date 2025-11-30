Экономика
12:30, 30 ноября 2025Экономика

В России выросла средняя стоимость шампанского

За год средняя стоимость российского шампанского выросла на 10 процентов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: freepik / Designed by freepik

Средняя стоимость российского шампанского за последний год заметно выросла, примерно на 10 процентов, заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Леонова, сейчас литр российского шампанского в среднем стоит около 565 рублей. Однако к Новому году, уверяет эксперт, заметных ценовых скачков не будет: производители традиционно делают ставку на рост объемов продаж, а не на повышение цен. Даже несмотря на подорожание в течение года, именно в декабре покупатели чувствуют его меньше всего — сезонные скидки и акции помогут сгладить общий рост и поддержат высокий спрос.

При этом разброс цен по регионам остается значительным: самые высокие средние цены фиксируются на Дальнем Востоке — например, в районах Сахалинской области стоимость литра приближается к 1000 рублей. Самое доступное шампанское продается в Дагестане — в Хасавюрте цена составляет около 340-350 рублей за литр.

В крупных регионах ситуация более стабильная: в Москве и Санкт-Петербурге литр стоит в среднем около 620-640 рублей, в центральных и южных областях — от 440 до 630 рублей.

Ранее доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин посоветовал россиянам экономить на новогоднем столе, покупая заранее на распродажах и выбирая продукты с долгим сроком хранения.

