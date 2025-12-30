Реклама

12:22, 30 декабря 2025

Названы города мира с самыми дорогими отелями на Новый год

Майами-Бич назван городом с самыми дорогими в мире отелями на Новый год
Зарина Дзагоева
Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom  

Американский Майами-Бич назван городом с самыми дорогими в мире отелями на Новый год. Об этом говорится в исследовании платформы бронирования Cheap Hotels.

Так, средняя стоимость трех ночей в гостиницах Майами-Бич (с 30 декабря по 2 января) составляет около 1,1 тысячи долларов (93 тысячи рублей). На втором месте оказался Рио-де-Жанейро, Бразилия, три ночи там обойдутся на 15 долларов дешевле. А замыкает тройку лидеров Нью-Йорк, США, где стоимость ниже, чем в Майами, на 23 доллара.

В десятку самых дорогих также попали Эдинбург (Великобритания) — 78 тысяч рублей, Сидней (Австралия) — 78 тысяч рублей, Вена (Австрия) — 78 тысяч рублей, Канкун (Мексика) — 77,4 тысячи рублей, Амстердам (Нидерланды) — 72,5 тысячи рублей, Копенгаген (Дания) — 63,8 тысячи рублей, Париж (Франция) — 62,4 тысячи рублей.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

