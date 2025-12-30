Реклама

20:39, 30 декабря 2025Забота о себе

Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

Диетолог Соарес: Новогодние блюда на основе майонеза можно хранить до 24 часов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry_Koshelev / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Эдвания Соарес заявила, что при правильном хранении остатки новогоднего ужина можно безопасно употреблять в пищу до трех дней. Конкретные сроки для каждого блюда она назвала в беседе с изданием Metropoles.

По словам Соарес, до трех дней хранятся мясо, рис и гарниры в целом. Что касается блюд на основе майонеза, они испортятся уже после 24 часов нахождения в холодильнике, предупредила доктор.

Специалистка добавила, что десерты, в приготовлении которых использовалось молоко, могут храниться до 48 часов. «Самое важное — после застолья все блюда не следует оставлять при комнатной температуре более чем на два часа. По истечении этого времени лучше всего хранить их в холодильнике», — пояснила Соарес.

Диетолог добавила, что контейнеры для хранения должны быть из стекла или пластика хорошего качества, который не содержит вредное вещество бисфенол А. Лотки должны плотно закрываться. Алюминиевая фольга хоть и подходит для покрытия контейнеров, но не обеспечивает надлежащую герметизацию, уточнила специалистка.

Ранее эксперт по питанию Дмитрий Быстров рассказал о полезных альтернативах майонезу. Так, он посоветовал заправлять новогодние салаты несладким йогуртом.

Обсудить
