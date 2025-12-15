Россиянам назвали полезные альтернативы майонезу в новогодних салатах

Эксперт по питанию Быстров: Йогурт или сметана с горчицей могут заменить майонез

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров назвал варианты полезных заправок для новогодних салатов. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Быстров отметил, что при приготовлении некоторых салатов, например, оливье, без майонеза не обойтись. Но в других рецептах его легко заменить на более полезные альтернативы. Наиболее популярными он назвал несладкий йогурт и пятнадцатипроцентную сметану. «Йогурт можно смешивать с горчицей, лимонным соком, чесноком, зеленью», — перечислил варианты приготовления эксперт. В сметану он посоветовал добавить соленых огурцов или горчицы.

Быстров отметил, что йогурт хорошо подходит для овощных и фруктовых салатов, а сметана — для салатов с курицей или креветками. Заправлять ею салаты, где есть рыба или капуста, он не рекомендовал.

Еще одним вариантом заправки эксперт назвал хумус. Он подходит для бобовых и овощных закусок. Для салатов с креветками, рыбой и курицей Быстров также порекомендовал приготовить соус из размятого авокадо, лимонного сока и соли. По его словам, эта заправка с кремовой текстурой очень полезна для организма.

Кроме того, специалист посоветовал использовать оливковое масло с лимонным соком для заправки легких салатов, а также творожный сыр для блюд, к которым нужен густой соус.

Ранее диетолог Алекс Семпере подчеркнул, что так называемые вредные продукты не нужно полностью исключать из рациона. По его словам, они не причинят никакого вреда здоровью, если ими не злоупотреблять.