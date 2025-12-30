Реклама

11:45, 30 декабря 2025Мир

Немецкий политик назвал «избавление от русских» исторической удачей

Глава Саксонии-Анхальт Хазелофф: Германии повезло «избавиться от русских»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Райнер Хазелофф

Райнер Хазелофф. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Землям на востоке Германии повезло, так как они смогли «избавиться от русских» в результате воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 году. Об этом заявил глава федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, передает Zeit.

«Если честно, нам очень повезло с исторической точки зрения — в том числе с той точки зрения, что мы избавились от русских», — заявил политик.

По словам Хазелоффа, немцы должны быть благодарны за то, что они смогли «приобщиться к западному миру» и имеют возможность «путешествовать куда угодно».

Ранее правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что Германия должна стать посредником в построении порядка в отношениях с Россией после урегулирования конфликта на Украине.

