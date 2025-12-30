Реклама

Наука и техника
09:47, 30 декабря 2025Наука и техника

Выпуск новых игровых консолей сорвут

Выпуск консолей PlayStation и Xbox отложат из-за высоких цен на память
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Производители игровых устройства могут отложить выпуск нового поколения консолей. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Автор медиа Том Хендерсон заявил, что Sony, Microsoft и другие производители задумались о переносе выхода консолей нового поколения. Главной причиной срыва авторитетный инсайдер назвал высокие цены на оперативную память из-за бума искусственного интеллекта (ИИ).

По словам источников Хендерсона, впервые он узнал, что анонс PlayStation и Xbox нового поколения задержат 19 декабря. Специалист выяснил, что руководители компаний всерьез обсуждают возможность перенести релиз приставок, чтобы не пострадать от дефицита оборудования. «Судя по имеющейся информации, вся индустрия обеспокоена доступностью оперативной памяти (и это правильно) и тем, как это повлияет на массовое производство консолей по конкурентоспособной цене», — отметил инсайдер.

В материале говорится, что PS5 и Xbox Series и так не приносили производителям сверхдохода. По словам Хендерсона, производство консолей всегда «в определенной степени субсидировалось» — например, благодаря продаже игр и других аксессуаров. Из-за кризиса новые консоли могут появиться позже намеченного срока — изначально приставки планировали обновить в 2027 или 2028 годах.

«Независимо от того, что произойдет, похоже, что в ближайшие пару лет цены на консоли текущего поколения могут еще больше вырасти», — подытожил Хендерсон.

В конце декабря стало известно, что студия CD Projekt RED выпустит полноценное продолжение Cyberpunk 2077 не раньше 2030 года. Это связано с тем, что для игры разрабатывают онлайн-режим.

