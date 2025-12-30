Нидерландский политолог заявил о помощи Украине Западом в осуществлении терактов

Политолог ван дер Пейл: Запад много лет курирует теракты Украины против России

Попытка Украины атаковать государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина прицельно направленными дронами является результатом системной и долгосрочной подготовки спецслужб Украины Западом, заявил нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Запад также курировал подготовку и осуществление терактов Украины на российской территории, среди них можно указать убийство военного корреспондента Владлена Татарского, журналистки Дарьи Дугиной, а также главы войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

«На протяжении последних лет западные спецслужбы готовили украинские силы безопасности, в том числе Службы безопасности Украины (СБУ), к осуществлению террористических актов против России», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны 9ПВО) отразили атаку 91 ударного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.