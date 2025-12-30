Часть россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

Демидик: Гипертоникам и диабетикам стоит быть осторожнее за новогодним столом

Некоторые блюда на новогоднем столе могут быть опасны для гипертоников и россиян с подагрическим артритом, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Одними из самых опасных на новогоднем столе являются майонезные салаты с большим количеством заправки. Например, всеми любимая селедка под шубой содержит соленую рыбу и майонез. Также стоит осторожно относиться к жирному жареному мясу, особенно приготовленному в масле, и всем видам копченостей», — рекомендовал врач.

Гипертоникам, по его словам, желательно ограничить употребление соленой рыбы, колбасных изделий и различных маринадов, чтобы не провоцировать обострение заболевания. Людям с диабетом, независимо от типа, врач посоветовал контролировать не только количество сладостей, но и меда, а также некоторых салатов.

«Пациентам с подагрическим артритом категорически запрещены красное мясо, все виды холодца, крепкие мясные бульоны. И, в первую очередь, для всех групп риска употребление алкоголя грозит обострением заболеваний», — заключил Демидик.

