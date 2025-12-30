Охотовед указал на появление двух вертолетов в тайге в день исчезновения Усольцевых

В день бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края видели два вертолета, один из которых — в непосредственной близости от места остановки их машины. Об этом рассказал красноярский охотовед, опытный таежник и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк в беседе с NGS24.RU.

«В день выхода семьи Усольцевых на маршрут в том районе было два вертолета. Это достоверно мне сообщили источники, которые работают в системе аэронавигации. Один из бортов был Robinson с посадочными полозьями, и его реально видели», — обозначил Беленюк.

По его словам, вертолет якобы садился на дороге между двух деревень — в 4-6 километрах от места, где припаркована машина Усольцевых. Он также отметил, что оборудованной вертолетной площадки для того, чтобы приземлиться в тех местах, не нужно.

«Вертолету для того, чтобы сесть, нужна территория, чтобы он не касался винтами деревьев, все. Он даже может зависнуть там на полуметровой, на метровой высоте и просто забрать людей. Дорога, которая есть в районе Кутурчина, позволяет садиться в вертолет», — отметил он.

Охотовед убежден, что Усольцевы живы, и их нет на Кутурчинском Белогорье.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход по горному хребту в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее следователи отвергли версию о побеге Усольцевых на вертолете, связав это с отсутствием оборудованных площадок для посадки судна.