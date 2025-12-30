Реклама

20:31, 30 декабря 2025Мир

Постпред России объяснил молчание ООН по поводу атаки на резиденцию Путина

Постпред России: Молчание ООН является покрывательством действий Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Молчание Управления верховного комиссара ООН по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является покрывательством террористических действий Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РИА Новости.

«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности [Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера] Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — отметил постпред.

Гатилов подчеркнул, что Россия ожидает должной реакции и оценки действий ВСУ со стороны международной организации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

