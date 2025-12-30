Реклама

11:25, 30 декабря 2025Путешествия

Опытный российский путешественник бесследно исчез на любимом курорте богачей

Опытный российский путешественник Роман Юрочкин бесследно исчез на Мальдивах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: photostockam / Shutterstock / Fotodom

Опытный российский путешественник Роман Юрочкин из Барнаула бесследно исчез на небольшом мальдивском острове Укулхас. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что 48-летний турист прибыл на любимый курорт богачей, чтобы отдохнуть, и разместился в отеле La Palma Suites. Он должен был вылететь на Пхукет 17 декабря, а накануне этого в последний раз созвонился с родными и вел себя обычно. Он попросил семью отправить ему фото забытой дома банковской карты, после чего перевел на нее часть своих денег.

В тот же день около 11:00 утра Юрочкин работал за ноутбуком в своем гостиничном номере, что подтвердила горничная. Затем россиянин решил заранее позаботиться о завтраке на утро перед вылетом и сделал заказ, а также попросил трансфер до Мале, откуда планировал отправиться в Таиланд.

Примерно в час дня 16 декабря Юрочкин покинул отель и ближе к вечеру был замечен у местной школы недалеко от гостиницы. После этого турист исчез на острове, который можно целиком обойти за два часа. Полиция и местные жители совместными усилиями пытались найти мужчину, но безуспешно.

Предполагается, что россиянин мог уйти под воду, однако родные Юрочкина отрицают такой исход, поскольку плавать он умеет, но в плохую погоду не стал бы лезть в море. При этом никто из местных не видел его на пляже.

Близким Романа кажется подозрительным тот факт, что турист отправился куда-то без своего телефона. В настоящее время полиция изучает записи с камер наблюдения, рассказали в Генконсульстве РФ на Мальдивах.

Ранее россиянка Дарья, которая пропала в Турции с 10-летним сыном Максимом и была найдена на границе с Сирией, объяснила свой отъезд желанием отдохнуть. О том, что именно произошло с ней за границей, Дарья почти ничего не рассказывает.

