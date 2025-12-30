Опытный российский путешественник бесследно исчез на любимом курорте богачей

Опытный российский путешественник Роман Юрочкин бесследно исчез на Мальдивах

Опытный российский путешественник Роман Юрочкин из Барнаула бесследно исчез на небольшом мальдивском острове Укулхас. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что 48-летний турист прибыл на любимый курорт богачей, чтобы отдохнуть, и разместился в отеле La Palma Suites. Он должен был вылететь на Пхукет 17 декабря, а накануне этого в последний раз созвонился с родными и вел себя обычно. Он попросил семью отправить ему фото забытой дома банковской карты, после чего перевел на нее часть своих денег.

В тот же день около 11:00 утра Юрочкин работал за ноутбуком в своем гостиничном номере, что подтвердила горничная. Затем россиянин решил заранее позаботиться о завтраке на утро перед вылетом и сделал заказ, а также попросил трансфер до Мале, откуда планировал отправиться в Таиланд.

Примерно в час дня 16 декабря Юрочкин покинул отель и ближе к вечеру был замечен у местной школы недалеко от гостиницы. После этого турист исчез на острове, который можно целиком обойти за два часа. Полиция и местные жители совместными усилиями пытались найти мужчину, но безуспешно.

Предполагается, что россиянин мог уйти под воду, однако родные Юрочкина отрицают такой исход, поскольку плавать он умеет, но в плохую погоду не стал бы лезть в море. При этом никто из местных не видел его на пляже.

Близким Романа кажется подозрительным тот факт, что турист отправился куда-то без своего телефона. В настоящее время полиция изучает записи с камер наблюдения, рассказали в Генконсульстве РФ на Мальдивах.

