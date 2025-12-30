Организатора концерта «Ленинграда» оштрафовали за мат

Организатора концерта группы «Ленинград» в Уфе оштрафовали на 4 тысячи за мат

Организатора концерта группы «Ленинград» в Уфе оштрафовали за матерную брань во время выступления. Об этом сообщил местный телеканал UTV со ссылкой на решение мирового суда.

По информации источника, речь о концерте, который прошел 16 октября. Иск к организаторам подал один из членов сообщества многодетных родителей Москвы Вячеслав Тетерин, который возмутился количеством мата в песнях Сергея Шнурова.

«Молодежь воспиталась на Шнуровых, на "Камеди-клабе", "Доме-2". Потомки здесь и сейчас получают удовольствие от этой матерной тарабарщины, которую изрыгают "Ленинград" и Шнуров», — заявил истец.

Сообщается также, что ответчик на заседание суда не явился, а организатор получил штраф на 4000 рублей.

Ранее стало известно, что российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возобновит концертную деятельность. Сообщается, что на выступлении в Москве музыканты могут заработать до 171 миллиона рублей.