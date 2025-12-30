Отравивший почти 40 россиян слесарь избежал тюрьмы

В Мордовии осудили слесаря, отравившего почти 40 человек

В Мордовии осудили слесаря, отравившего почти 40 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 247 («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ, повлекшее причинение вреда здоровью человека») УК РФ.

Как установил суд, 21 сентября 2023 года в городе Краснослободске слесарь во время заправки хранилища химическим веществом, которое предназначалось для придания природному газу специфического запаха, нарушил правила и ускорил технологический процесс. В результате сброса в больницу обратились 37 местных жителей.

Были проведены судебные медицинские экспертизы, по которым установили, что пострадавшим был нанесен легкий вред здоровью.

Суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы ежемесячно.

