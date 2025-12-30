Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 30 декабря 2025Силовые структуры

Отравивший почти 40 россиян слесарь избежал тюрьмы

В Мордовии осудили слесаря, отравившего почти 40 человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мордовии осудили слесаря, отравившего почти 40 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 247 («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ, повлекшее причинение вреда здоровью человека») УК РФ.

Как установил суд, 21 сентября 2023 года в городе Краснослободске слесарь во время заправки хранилища химическим веществом, которое предназначалось для придания природному газу специфического запаха, нарушил правила и ускорил технологический процесс. В результате сброса в больницу обратились 37 местных жителей.

Были проведены судебные медицинские экспертизы, по которым установили, что пострадавшим был нанесен легкий вред здоровью.

Суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы ежемесячно.

Ранее сообщалось, что один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok