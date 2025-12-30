Победитель лотереи выиграл 145 миллиардов рублей и не стал их получать

Житель США выиграл 1,8 миллиарда долларов и не стал получать деньги

Житель американского штата Арканзас выиграл джекпот во время рождественского розыгрыша лотереи Powerball. Об этом сообщает 40/29 News.

Победитель лотереи купил счастливый билет на автозаправочной станции в городе Кабот. Выигрыш составил 1,817 миллиарда долларов (около 145 миллиардов рублей).

Хотя после розыгрыша прошло уже пять дней, обладатель билета до сих пор не обращался к организаторам лотереи и не получал деньги.

Надеемся, он скоро объявится. Советую этому счастливчику заранее обговорить все со своим финансовым советником и юристом, прежде чем идти в центр выплаты выигрышей Шэрон Стронг исполнительный директор Arkansas Scholarship Lottery

Ранее сообщалось, что в Канаде почти год не могут найти победителя лотереи, который выиграл один миллион канадских долларов. Если он не объявится до 4 января, его деньги направят на другие цели.