Нерасторопный победитель лотереи лишится 60 миллионов рублей

В Канаде победитель лотереи выиграл миллион долларов и не явился за деньгами

В Канаде почти год не могут найти победителя лотереи, который выиграл миллион канадских долларов (около 60 миллионов рублей). Об этом сообщает канадское издание Global News.

Розыгрыш лотереи Loto-Québec состоялся 4 января 2025 года. Главный приз достался некоему жителю региона Лаврентида провинции Квебек, однако он так и не явился за деньгами.

Согласно правилам лотереи, выигрыши выплачиваются в течение года, а невостребованные деньги делят между другими игроками. Если нерасторопный канадец не объявится до 4 января, он рискует лишиться миллиона канадских долларов.

Ранее житель Новосибирской области выиграл в лотерею свыше 22 миллионов рублей и не явился за деньгами. Россиянин приобрел три билета, рассчитанных на пять тиражей подряд. В общей сложности он получил 22,4 миллиона рублей.

