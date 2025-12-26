Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:16, 26 декабря 2025Из жизни

Нерасторопный победитель лотереи лишится 60 миллионов рублей

В Канаде победитель лотереи выиграл миллион долларов и не явился за деньгами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

В Канаде почти год не могут найти победителя лотереи, который выиграл миллион канадских долларов (около 60 миллионов рублей). Об этом сообщает канадское издание Global News.

Розыгрыш лотереи Loto-Québec состоялся 4 января 2025 года. Главный приз достался некоему жителю региона Лаврентида провинции Квебек, однако он так и не явился за деньгами.

Согласно правилам лотереи, выигрыши выплачиваются в течение года, а невостребованные деньги делят между другими игроками. Если нерасторопный канадец не объявится до 4 января, он рискует лишиться миллиона канадских долларов.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Ранее житель Новосибирской области выиграл в лотерею свыше 22 миллионов рублей и не явился за деньгами. Россиянин приобрел три билета, рассчитанных на пять тиражей подряд. В общей сложности он получил 22,4 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok