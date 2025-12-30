Реклама

20:39, 30 декабря 2025

Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

60-летняя блогерша Древаловски: Ополаскивание ног холодной водой устраняет отеки
Мария Винар

Фото: @ginadrewalowski

Популярная блогерша Джина Древаловски из Германии раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 39,6 тысячи подписчиков.

В начале ролика инфлюэнсерша, которая никогда, по ее словам, не делала пластических операций, рассказала об упражнении для устранения отеков в ногах. «После долгого дня я ложусь, поднимаю ноги и прислоняю их к стене на 15 минут. Это упражнение улучшает кровообращение», — пояснила она.

Кроме того, после массажа щеткой Древаловски ополаскивает ноги холодной водой и всегда проводит эпиляцию в вечернее время. «Я всегда бреюсь или делаю эпиляцию воском вечером. Это позволяет раздражению пройти за ночь, поэтому я просыпаюсь с шелковисто-гладкими ногами», — подчеркнула блогерша.

Вдобавок женщина призналась, что часто прибегает к некоторым хитростям, в которых используется косметика для макияжа. Так, чтобы визуально удлинить ноги, она наносит по их бокам бронзер.

В заключение Древаловски отметила, что для поддержания красоты ног необходимо правильно питаться и регулярно проводить процедуру скрабирования. «Я смешиваю использованную кофейную гущу с коричневым сахаром и миндальным маслом, чтобы получить натуральный скраб. Он помогает разгладить кожу и улучшить кровообращение. Я втираю его в ноги круговыми движениями», — поделилась она.

Ранее американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид раскрыла секрет красоты.

