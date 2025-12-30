Популярность «Матушки Земли» Куртуковой объяснили

Софья Эрнст: Народные песни стали популярны из-за желания ответить родной земле

Актриса и продюсер Софья Эрнст высказалась о популярности певицы Татьяны Куртуковой и других «народников». Об этом она рассказала в шоу Dreamcast.

По ее мнению, стилизация под народное творчество сегодня актуальна у молодежи, потому что люди хотят дать обратную связь своей земле.

«Матушка Земля — такой сильный образ, вот именно сейчас он выстрелил. Значит, была потребность во взаимоотношениях с этой землёй, обратной связи. Это такая потребность — что я могу сделать, чтобы мне земля дала то, чего я хочу», — рассказала Эрнст в интервью проекту Dreamcast.

Также Эрнст заявила, что любовь россиян к этнической музыке говорит о близости к традициям. «Мы, если чего-то хотим, пойдем свечку поставим, кто-то коллаж желаний соберет. Люди в это вкладывают психическую энергию», — добавила она.

Ранее исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова сообщила, что певец и композитор Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение.