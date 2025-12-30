Постпред США при НАТО высказался о желании России закончить конфликт

Уитакер: Желание закончить конфликт на Украине есть у обеих сторон

Желание закончить конфликт на Украине есть у обеих сторон. Такое мнение высказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что желание закончить войну есть у обеих сторон. Вопрос лишь в том, какими могут быть условия», — отметил он.

По словам Уитакера, в дальнейшем возможны два сценария развития событий: либо мир на Украине будет достигнут в ходе переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа, либо конфликт «затянется на гораздо более долгий срок». «Давайте все надеяться на то, что мы сможем добиться мирной сделки в новом году», — призвал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине осталось решить еще несколько сложных вопросов.