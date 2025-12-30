Реклама

Премьер Польши увидел мир на горизонте

Туск: Мир на Украине близок, конфликт может завершиться довольно быстро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине уже близко, а боевые действия могут завершиться довольно быстро. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVP.

«Мир уже на горизонте, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро», — заявил Туск.

При этом премьер уточнил, что его слова отражают надежду, а не стопроцентную уверенность. С таким заявлением он выступил после переговоров с европейскими и канадским лидерами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов.

