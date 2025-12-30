Продавец от скуки «купил» алкоголь на миллиарды рублей

Пользователь Reddit с ником JediJacob04 пожаловался, как самостоятельно придумал себе проблему, из-за которой ему может грозить увольнение. Работающий продавцом в алкомаркете молодой человек решил разнообразить скучный день.

«У меня и моего коллеги почти не было работы, поэтому я в шутку несколько раз просканировал миниатюрную бутылочку алкоголя, как будто он был покупателем. В продолжение я так же поступил с целой коробкой готовых шотов. В итоге общая сумма составила около 2,5 тысячи долларов», — написал автор.

Однако затем шутка зашла еще дальше: они с коллегой начали сканировать самые дорогие вина, которые только смогли найти в магазине, причем на терминале они уточняли, что воображаемый покупатель берет не одну бутылку, а 999. В итоге общая сумма «покупки» достигла 28 миллионов долларов (около 2,18 миллиарда рублей).

«Я сделал вид, что довел транзакцию до момента подтверждения суммы, которую клиент платит наличными (система автоматически предполагает, что клиент платит полную сумму), и единственное, что мешало завершению оплаты, — однократное нажатие клавиши Enter. Мой коллега не заметил, что я дошел до этого этапа и случайно нажал ее. В кассу поступило 28 миллионов воображаемых долларов», — написал автор.

В итоге молодой человек вынужден был отменять покупку, однако делать это пришлось 28 раз, поскольку система разрешает обнулять лишь по миллиону долларов за раз. Однако в отчетах за этот день, по его словам, будет указана выручка в размере 28 миллионов долларов и аналогичная сумма прибыли, что полностью исказит статистику. Теперь он опасается, что будет уволен, как только об этом узнает руководство.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, что больше не может справляться с вредной привычкой своей избранницы. По словам автора, 35-летняя женщина работает юристом и несколько раз в квартал посещает корпоративные мероприятия с коллегами, на которых систематически перебирает с алкоголем.