12:10, 30 декабря 2025Мир

Путин поздравил Трампа с Новым годом

Путин поздравил Трампа и других зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool via Reuters

Президент России Владмир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа и других зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2026 годом глав зарубежных государств и правительств», — говорится в публикации.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем спасателя. По его словам, за все время российские спасатели только за рубежом провели более шестисот поисково-спасательных и гуманитарных операций.

