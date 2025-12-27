Путин поздравил россиян с одним праздником

Путин: Поздравляю с Днем спасателя, Вы – первые там, где нужно проявить смелость

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем спасателя, отметив, что спасатели — первые там, где нужно проявить решительность и смелость. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов оперативно прийти на помощь, действенно реагировать на самые сложные и нештатные ситуации.

«За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели – первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП. Они поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов, таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. Пожарные расчеты вступают в борьбу с огнем, чтобы выручить тех, кто попал в беду», — отмечает Владимир Путин.

Глава страны добавил, что за прошедшее время спасатели России только за рубежом провели более шестисот поисково-спасательных и гуманитарных операций. Но конечно, основные силы и ресурсы направлены на обеспечение безопасности жителей России.

Ранее спасатель, пожарный 1 класса МЧС России в Находкинском городским округе Анатолий Долецкий побил семь мировых рекордов и стал звездой.