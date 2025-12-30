Путин высказался о разнице между участниками боевых действий в приграничье и зоне СВО

Путин: Между участниками боевых действий в приграничье и зоне СВО нет разницы

Между участниками боевых действий в приграничье и зоне специальной военной операции (СВО) нет никакой разницы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны России, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, как и на линии боевого соприкосновения, в приграничных регионах бойцы выполняли задачу по защите России, подвергая свою жизнь опасности и получая тяжелые ранения. «Для государства нет никакой разницы, да и для людей-то никакой разницы нет», — сказал президент.

Кроме того, на встрече Путин поручил расширить помощь фонда «Защитники Отечества» на действующих военнослужащих, а также тех, кто участвовал в контртеррористической операции в приграничье.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что врачи спасли более 90 процентов раненных на поле боя участников СВО. По его словам, медицинское обеспечение военнослужащих и членов их является одним из приоритетных направлений работы Минобороны.