Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 17 декабря 2025Россия

Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

Белоусов: Спасены более 90 процентов раненных на поле боя участников СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Врачи спасли более 90 процентов раненных на поле боя участников специальной военной операции (СВО). Их долю назвал министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Его слова Минобороны приводит в Telegram.

Белоусов подчеркнул, что медицинское обеспечение военнослужащих и членов их является одним из приоритетных направлений работы ведомства. «Ключевая задача — оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение так называемого "золотого часа" после получения ранения», — пояснил он.

По словам министра, российские военнослужащие были обучены приемам тактической медицины. Кроме того, к передовой приблизили элементы высокотехнологичной медпомощи. Также повышена выживаемость бойцов за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения.

Ранее замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что 96 процентов раненых участников СВО возвращаются в строй. В свою очередь, бойцы, получившие инвалидность, обеспечиваются техническими средствами реабилитации, включая спортивные протезы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

    Москвичей предупредили о холодном вторжении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok