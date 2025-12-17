Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

Врачи спасли более 90 процентов раненных на поле боя участников специальной военной операции (СВО). Их долю назвал министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Его слова Минобороны приводит в Telegram.
Белоусов подчеркнул, что медицинское обеспечение военнослужащих и членов их является одним из приоритетных направлений работы ведомства. «Ключевая задача — оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение так называемого "золотого часа" после получения ранения», — пояснил он.
По словам министра, российские военнослужащие были обучены приемам тактической медицины. Кроме того, к передовой приблизили элементы высокотехнологичной медпомощи. Также повышена выживаемость бойцов за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения.
Ранее замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что 96 процентов раненых участников СВО возвращаются в строй. В свою очередь, бойцы, получившие инвалидность, обеспечиваются техническими средствами реабилитации, включая спортивные протезы.