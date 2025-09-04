Россия
Раскрыт процент возвращающихся в строй после ранения участников СВО

Елена Торубарова
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

До 96 процентов раненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине возвращаются в строй. Число раскрыла замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает «Интерфакс».

«Развитие, в том числе и тактической медицины, позволяет нам сейчас вернуть в строй до 96 процентов раненых участников СВО. И выживаемость очень высока наших героев», — обозначила Цивилева.

По ее словам, получившие инвалидность в результате ранения бойцы обеспечиваются техническими средствами реабилитации, включая спортивные протезы. Срок ожидания протезов составляет 2,5–3 месяца.

«В сфере протезирования отмечается колоссальный рывок», — заключила замминистра.

Ранее заместитель руководителя Федерального центра комплексной реабилитации Елена Морозова раскрыла данные о получивших на СВО ранения россиянах. По ее информации, 60 процентам бойцов с инвалидностью присвоили вторую группу.

