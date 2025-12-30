Мошенники нацелились на находящихся в поиске работы россиян

«Информзащита»: Мошенники все чаще используют поиск работы как инструмент обмана

Злоумышленники все чаще используют тему поиска работы как удобный предлог для установления контакта, завоевания доверия и последующего хищения денег или персональных данных, установили специалисты холдинга «Информзащита». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По итогам анализа тенденций и мониторинга открытых источников за двенадцать месяцев 2025 года эксперты отметили устойчивый рост мошеннической активности, связанной с распространением фиктивных вакансий и предложений о трудоустройстве. Динамику роста они связывают с изменением поведения соискателей и трансформацией рынка труда. Так, в 2025 году все больше людей ищут работу через онлайн-площадки, социальные сети и мессенджеры, где объявления публикуются практически без модерации. Это создает благоприятные условия для мошенников, которым не требуется значительных ресурсов для запуска схем.

По данным аналитиков, чаще всего с подобными схемами сталкиваются граждане, откликающиеся на предложения удаленной занятости без требований к опыту и квалификации. Также часто инциденты связаны с фиктивными вакансиями в сфере доставки и логистики, где мошенники прикрываются именами известных сервисов и брендов. Реже случаются инциденты с вакансиями, замаскированными под финансовую или административную работу, когда жертве предлагают выполнять переводы, вести учет или «помогать с операциями», фактически вовлекая ее в противоправную деятельность.

Сегодня фальшивые вакансии нередко копируют реальные процессы найма — с анкетами, тестовыми заданиями и якобы корпоративными чатами. Это создает у человека ощущение легитимности происходящего и мешает вовремя распознать угрозу Павел Коваленко директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты»

Отдельную тревогу у специалистов вызывает тот факт, что последствия такого обмана далеко не всегда ограничиваются разовой потерей средств. Передача паспортных данных или банковской информации может привести к оформлению кредитов, использованию личности в преступных схемах и длительным проблемам с финансовыми и государственными структурами. Во многих случаях пострадавшие узнают о произошедшем лишь спустя месяцы, когда сталкиваются с неожиданными требованиями и уведомлениями.

Для снижения рисков эксперты рекомендуют гражданам сохранять внимательность при поиске работы в интернете и критически относиться к любым предложениям, которые обещают быстрый и высокий доход без четких условий и официального оформления. Специалисты советуют проверять информацию о работодателе, избегать общения исключительно в мессенджерах, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать личные данные до заключения официальных договоренностей. Особую осторожность следует проявлять в ситуациях, где от соискателя требуют предоплату, оплату «обучения» или участие в финансовых операциях.

