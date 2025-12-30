Реклама

Силовые структуры
06:46, 30 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта позиция Лурье по принудительному выселению Долиной

ТАСС: Лурье не хочет выселять Долину из квартиры с помощью приставов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Полина Лурье не намерена выселять певицу Ларису Долину из квартиры с помощью приставов. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко в разговоре с ТАСС.

«Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после», — рассказала она. По словам Свириденко, ее клиентка надеется на мирное разрешение ситуации без принудительных мер.

Ранее стало известно, что Долина отказалась выполнить просьбу Полины Лурье выехать из квартиры в Хамовниках до 30 декабря. Певица отсрочила переезд до 5 января.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину же и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

