Долину предупредили о последствиях отложенного переезда из квартиры

Юрист Хаминский: Лариса Долина может быть выселена из квартиры принудительно

Певица Лариса Долина отказалась выполнить просьбу Полины Лурье выехать из квартиры в Хамовниках до 30 декабря и теперь может быть выселена принудительно. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с «Аргументами и фактами».

Артистка заявила, что сможет съехать не раньше 5 января. По словам Хаминского, определение Мосгорсуда, согласно которому Долина должна покинуть квартиру, вступило в силу в день вручения певице или ее представителю. При желании Лурье может получить в суде исполнительный лист и передать его судебным приставам для принудительного выселения Долиной, однако дело осложнено новогодними праздниками.

«С учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации, проходит два-три дня. Потом исполнительный лист распределяется конкретному приставу. Затем его должны передать Долиной. По срокам уже наступит Новый год», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось что Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье.