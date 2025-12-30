Раскрыто неожиданное влияние видеоигр на мозг

Психолог Куликова: Видеоигры могут усиливать мозговую активность

Видеоигры могут улучшать мозговую активность, в том числе память и концентрацию, считает клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Сейчас взгляд на видеоигры изменился в позитивную сторону, а именно обнаружено свойство компьютерных игр в усилении мозговой активности. Компьютерные игры могут быть полезны в развитии восприятия и фиксации разных объектов, формировании зрительно-пространственных представлений, в улучшении внимания, скорости реагирования, памяти. Геймификация, спецэффекты развивают навык многозадачности и в целом оказывают нейропластический эффект», — сказала Куликова.

Однако не все игры выполняют данные задачи, активными тренерами когнитивных навыков выступают стратегии из-за необходимости планировать свои действий и прогнозировать события. Она отметила, что, по некоторым данным, шутеры и экшен-игры в силу спецэффектов и многокомпонентности картинки позитивно сказываются на внимании, памяти и концентрации.

При этом она напомнила, что долгое нахождение за компьютером приводит к ухудшению зрения, сколиозу и другим последствиям.

Ранее исследовательская компания Mediascope сообщала, что россияне старше 55 лет стали проводить больше времени в интернете. Среднемесячная интернет-аудитория среди людей в возрасте от 55 до 69 лет выросла на 18 процентов в январе-сентябре 2025 года по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

В категории старше 70 лет также наблюдается увеличение интернет-охвата на 26 процентов по сравнению с 2022 годом. В компании пояснили, что рост зафиксирован в сравнении с данными за 2022 год.