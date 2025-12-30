Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 30 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты неочевидные причины нарушения сна

Психолог Ахметова назвала перегруз новостями причиной нарушений сна
Наталья Обрядина

Фото: Pvproductions / Freepik

Психолог-консультант, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Вероника Ахметова считает, что зачастую бессонницу вызывает не плохой режим, а другая, менее очевидная причина. Их специалистка раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Самым неочевидным провокатором нарушений сна Ахметова назвала информационную усталость, вызванную перегрузом новостями и экранным шумом. Она объяснила, что мозг воспринимает непрерывный поток сигналов об угрозах и проблемах как сообщение об опасности. Из-за этого повышается уровень гормона стресса кортизола, а гормона сна мелатонина, наоборот, снижается, объяснила психолог.

«Снизить влияние информационного шума поможет дневник потребления контента, который надо вести два-три дня. В него нужно записывать, что именно вы смотрите, когда и как меняется состояние до и после. Это помогает увидеть, какой контент сильнее всего заводит нервную систему», — порекомендовала Ахметова.

Материалы по теме:
Сайты и приложения заставляют людей делать то, что они не хотят. Как распознать их уловки и защитить себя?
Сайты и приложения заставляют людей делать то, что они не хотят.Как распознать их уловки и защитить себя?
17 сентября 2022
Покинули Матрицу. Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
Покинули Матрицу.Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
4 октября 2022

Также она призвала соблюдать правила информационной гигиены. Для этого стоит установить жесткий лимит времени, которое можно выделить на новости. Например, можно прекращать их читать после восьми вечера или минимум за два часа до сна. Ахметова также посоветовала включать на устройствах за пару часов до сна ночной режим.

Ранее старший научный сотрудник по изучению поведения во сне в корпорации RAND Венди Троксэл заявила, что для устранения бессонницы человек должен спать в комфортных условиях. По ее мнению, правильно подобранная подушка может значительно улучшить сон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Трамп рассказал о предложенной Ирану сделке

    Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

    Названа стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

    Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану

    В Раде жестко высмеяли Зеленского за «план процветания Украины»

    Раскрыты неочевидные причины нарушения сна

    60-летняя актриса взволновала фанатов фигурой в леопардовом бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok