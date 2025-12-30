Реклама

13:44, 30 декабря 2025

Популярный блогер неудачно прыгнул с парашютом и показал фото из больницы

Блогер The Real Tarzann попал в больницу после неудачного прыжка с парашютом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @therealtarzann

Популярный американский блогер Майк Холстон, более известный как The Real Tarzann, попал в больницу после неудачного прыжка с парашютом. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он рассказал о случившемся и показал фото из медучреждения.

На снимке Холстон запечатлен на каталке в больнице. Правая нога у него забинтована, а на шее можно увидеть фиксирующий воротник. «Во время прыжка с парашютом со мной произошел несчастный случай. Скорее всего, я выбыл из строя на несколько недель. (...) Я серьезно пострадал и испытываю сильную боль, но я счастлив, что жив», — написал блогер.

Он добавил, что подробности инцидента раскроет позднее.

Ранее сообщалось, что другой популярный американский блогер Брендон Бакингем попал в реанимацию из-за тяжелой болезни. Он заявил, что чуть не лишился жизни.

Майк Холстон выкладывает в Instagram посты, посвященные дикой природе. Он ездит в экзотические места и снимается с различными животными. На его страницу The Real Tarzann подписаны 16,6 миллиона человек.

