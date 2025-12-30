В России оценили долю работающих женщин

Вице-премьер Голикова: Женщины составляют почти половину рабочей силы в России

В настоящее время женщины играют значимую роль на российском рынке труда, их доля в структуре рабочей силы составляет 49 процентов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

На этом фоне заместитель главы правительства призвала отечественных работодателей не ставить представительниц слабого пола перед трудным выбором. «Важно, чтобы женщина не стояла перед выбором — работа или семья», — констатировала Голикова.

Она также отметила прогресс в вопросе предоставления работающим женщинам поддержки со стороны работодателей. Последние, заявила Голикова, часто предлагают им доплаты к пособию по уходу за ребенком до полутора лет, субсидии на летний отдых детей и другие виды выплат. Подобная помощь важна для сотрудниц компаний, заключила вице-премьер.

Ранее российские власти утвердили новый порядок приема на работу женщин, у которых есть маленькие дети (возрастом до 3 лет). Согласно одобренной инициативе, руководители компаний больше не смогут устанавливать испытательный срок при их приеме на работу.