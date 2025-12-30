Реклама

14:43, 30 декабря 2025Экономика

Россия создаст общий ювелирный рынок с одной из стран СНГ

РФ и Белоруссия договорились об отмене переклеймения украшений в госинспекциях
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россия и Белоруссия договорились создать общий рынок ювелирных изделий. Соответствующее соглашение представители двух стран подписали во вторник, 30 декабря, сообщает пресс-служба российского Минфина.

В документе, подписи под которым поставили замминистра финансов РФ Алексей Моисеев и замминистра финансов Белоруссии Алексей Судник, речь идет о переходе на взаимное признание пробирных клейм. Ювелирные украшения таким образом смогут поставляться в дружественную страну напрямую, а при завозе уже промаркированных товаров на территорию соседнего государства дополнительная маркировка не понадобится.

Создание общего для Москвы и Минска рынка ювелирных изделий является историческим событием, подчеркнул Моисеев. Представленные на этом рынке товары благодаря договоренности смогут быстрее перемещаться из одной страны в другую, что положительно скажется на ювелирных сегментах обеих стран, убежден он.

Обеспечить реализацию соглашения поможет интеграция информационных систем, уточнили в ведомстве. Это российская Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) и белорусская ИС «Электронный знак».

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко сообщила о том, что общий объем фальсифицированных и контрафактных ювелирных изделий в РФ может достигать 20 процентов. На фоне происходящего российские власти решили ужесточить правила продажи «ювелирки», добавила она. Минфин предложил создать «памятку потребителя», где будет указан учетный номер объекта в ГИИС ДМДК и специальный двухмерный код. Россиянам это поможет «на месте» проверять наличие клейма и маркировки товаров, пояснили в ведомстве.

