Россиянам назвали самую холодную точку страны на новогоднюю ночь

Самый холодный Новый год ждет Якутск с температурой минус 42 градуса

Самый холодный Новый год ждет Якутск, где температура опустится до минус 42 градусов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Самый теплый Новый год ожидается в Сочи, где прогнозируется плюс 3 градуса.

Среди 16 городов страны с населением более миллиона человек самая высокая температура воздуха (минус 1 градус) на момент боя курантов прогнозируется в Новосибирске и Красноярске, которые в течение суток накроет принесенная с запада масса теплого воздуха. Самой холодной среди городов-миллионников будет новогодняя ночь в Екатеринбурге и Челябинске (минус 15 и минус 14 градусов).

На остальной территории России ожидается от минус 5 до минус 15 градусов.

Ранее жителям московского региона сообщили, что ночь с 1 на 2 января станет самой морозной за время новогодних праздников. В ночные часы столбики термометров в Москве будут держаться в пределах от минус 14 до минус 16 градусов. В Подмосковье местами похолодает до минус 19 градусов.