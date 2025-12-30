Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 30 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали топ-5 самых востребованных профессий

«Роструд»: Швея и врач вошли в топ-5 самых востребованных в России профессий
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В России самыми востребованными остаются рабочие специальности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роструд со ссылкой на данные портала «Работа России».

На первом месте топ-5 вакансий оказались швеи. Следом идут водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи.

Для швей больше всего вакансий насчитали в Московской области — 43 процента от всех предложений в сфере легкой промышленности. Каждый третий запрос на монтажников приходится на Ленинградскую, Амурскую и Тюменскую области, а также на Татарстан, Москву и Краснодарский край. Высокий спрос на водителей предъявляют в Волгоградской, Московской и Самарской областях. Что касается электрогазосварщиков, то они особенно востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

По словам вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова, в 2026 году российские работодатели продолжат предъявлять стабильный спрос на рабочие специальности. Кадры будут требоваться в химической промышленности, авиации, машиностроении и радиоэлектронике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

    Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok