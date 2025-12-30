Россиянам назвали топ-5 самых востребованных профессий

«Роструд»: Швея и врач вошли в топ-5 самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными остаются рабочие специальности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роструд со ссылкой на данные портала «Работа России».

На первом месте топ-5 вакансий оказались швеи. Следом идут водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи.

Для швей больше всего вакансий насчитали в Московской области — 43 процента от всех предложений в сфере легкой промышленности. Каждый третий запрос на монтажников приходится на Ленинградскую, Амурскую и Тюменскую области, а также на Татарстан, Москву и Краснодарский край. Высокий спрос на водителей предъявляют в Волгоградской, Московской и Самарской областях. Что касается электрогазосварщиков, то они особенно востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

По словам вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова, в 2026 году российские работодатели продолжат предъявлять стабильный спрос на рабочие специальности. Кадры будут требоваться в химической промышленности, авиации, машиностроении и радиоэлектронике.