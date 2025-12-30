Россиянам рассказали о возможности вернуть половину платежей за ЖКУ

Депутат Чаплин: При завышенных платежах ЖКУ россияне могут вернуть 50 %

Россияне имеют право на компенсацию в размере 50 процентов от переплаты при необоснованном завышении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О такой возможности рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет «Газета.Ru».

«При обнаружении подобных нарушений у граждан есть возможность не только вернуть переплаченные средства, но и получить значительную компенсацию в размере половины от суммы превышения», — заявил депутат.

Чаплин объяснил, что плата за содержание жилья и коммунальные услуги не должна превышать размер, установленный тарифом, — он определяется на общем собрании собственников при утверждении договора с управляющей организацией.

Депутат добавил, что для получения компенсации нужно направить в управляющую компанию или поставщику услуги письменное заявление с указанием на выявленное несоответствие платежа тарифам.

