Экономика
15:58, 30 декабря 2025Экономика

Россиянин построил себе лифт прямо в квартиру и вызвал гнев соседей

В Махачкале в многоквартирном доме появились лифт в квартиру и общий туалет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Махачкале в многоквартирном доме появились лифт к одной из квартир и общественный туалет. Такие архитектурные изменения вызвали гнев соседей, сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о жилом доме на проспекте Расула Гамзатова. Один из жильцов решил провести отдельный лифт к своей квартире на четвертом этаже — он доставляет его домой прямо с улицы. Однако соседей не устраивает, что конструкция выводит в общий подъезд связки труб и оголенных проводов. К тому же, во время движения лифт издает настолько громкие звуки, что в других квартирах трясутся стены.

Персональный лифт — не единственная проблема этого дома. Другой собственник обустроил на месте квартиры офис и создал на первом этаже общественный туалет для сотрудников, который расположил на месте кладовки. Санузел постоянно открыт, и его посещают все подряд. Жильцы дома жалуются, что дети работников не всегда доходят до уборной и справляют нужду в подъезде. При этом сами сотрудники офиса пользуются другой лестницей и о проблемах в подъезде не знают.

Россияне массово пишут жалобы, но не получают на них никакой реакции. Уточняется, что на втором этаже этого же здания находится офис бюро технической инвентаризации (БТИ), которое и выдает разрешения на подобные перепланировки.

Ранее жительница Ноябрьска завела около 20 кошек в квартире и превратила подъезд дома в свалку, вызвав тем самым гнев соседей.

