Россиянка подожгла символ Нового года ради проверки системы

В Твери задержали 18-летнюю местную жительницу, устроившую поджог новогодней ели

В Твери задержали 18-летнюю местную жительницу, обманутую мошенниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, юная россиянка попала под влияние телефонных мошенников, представлявшихся ей то сотрудниками ее колледжа, то банковскими служащими. Это произошло в ноябре. Общение с аферистами закончилось предложением с их стороны проверить систему автоматического пожаротушения. В итоге девушка подожгла новогоднюю елку на Советской площади.

Убежать она не успела и была задержана, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела и избрании меры пресечения.

