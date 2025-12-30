Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 30 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка подожгла символ Нового года ради проверки системы

В Твери задержали 18-летнюю местную жительницу, устроившую поджог новогодней ели
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Твери задержали 18-летнюю местную жительницу, обманутую мошенниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, юная россиянка попала под влияние телефонных мошенников, представлявшихся ей то сотрудниками ее колледжа, то банковскими служащими. Это произошло в ноябре. Общение с аферистами закончилось предложением с их стороны проверить систему автоматического пожаротушения. В итоге девушка подожгла новогоднюю елку на Советской площади.

Убежать она не успела и была задержана, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что главной новогодней елке в Санкт-Петербурге грозит обрушение из-за сильного ветра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможные цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Путин предрек революцию нового типа

    Россия создаст общий ювелирный рынок с одной из стран СНГ

    Россиянин Родион рассказал на видео о своей работе проституткой в борделе

    В Европе выставили на продажу Lada Niva 2025 модельного года

    Военкор жестко высказался о попытке ВСУ ударить по резиденции Путина

    Темпы удешевления бензина в России оказались двузначными

    Путин подписал указ о сборах пребывающих в резерве россиян

    В России захотели ограничить «наливайки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok