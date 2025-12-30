Россиянка с изуродованными губами возмутилась реакцией директора косметологической клиники

Уфимка Валерия с изуродованными губами возмутилась реакцией директора клиники

Жительница Уфы Валерия (фамилия неизвестна), которой изуродовали губы в клинике косметологии, возмутилась реакцией директора. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Честный репортаж».

По словам пострадавшей, главврач клиники вела себя цинично и непрофессионально. «Если так называемая главврач-директор данной клиники сидит и ухмыляется, не считая, что был нанесен вред здоровью, то это верх цинизма. О какой врачебной этике может идти речь? Подумайте 350 раз, прежде чем обратиться к таким горе-специалистам», — высказалась россиянка.

Сейчас пострадавшая продолжает получать соответствующую медицинскую помощь в государственной поликлинике.

Известно, что клинику «Анатоми» в Уфе, где произошел инцидент, проверяют компетентные ведомства. По данным журналистов, выявлен ряд нарушений.

Ранее в декабре россиянке изуродовали губы и обвинили ее в вымогательстве. Россиянка рассказала, что решила увеличить губы, однако во время процедуры сразу начался сильный отек.