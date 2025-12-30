Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 30 декабря 2025Ценности

Россиянка с изуродованными губами возмутилась реакцией директора косметологической клиники

Уфимка Валерия с изуродованными губами возмутилась реакцией директора клиники
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Честный Репортаж»

Жительница Уфы Валерия (фамилия неизвестна), которой изуродовали губы в клинике косметологии, возмутилась реакцией директора. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Честный репортаж».

По словам пострадавшей, главврач клиники вела себя цинично и непрофессионально. «Если так называемая главврач-директор данной клиники сидит и ухмыляется, не считая, что был нанесен вред здоровью, то это верх цинизма. О какой врачебной этике может идти речь? Подумайте 350 раз, прежде чем обратиться к таким горе-специалистам», — высказалась россиянка.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021

Сейчас пострадавшая продолжает получать соответствующую медицинскую помощь в государственной поликлинике.

Известно, что клинику «Анатоми» в Уфе, где произошел инцидент, проверяют компетентные ведомства. По данным журналистов, выявлен ряд нарушений.

Ранее в декабре россиянке изуродовали губы и обвинили ее в вымогательстве. Россиянка рассказала, что решила увеличить губы, однако во время процедуры сразу начался сильный отек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok