Россиянок предупредили об опасности популярного новогоднего макияжа

Макияж с глиттером, металликом и шиммером может быть опасен, предупредила кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета Росбиотех Екатерина Вольнова. Предостережением специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».
Вольнова рассказала, что сезонный спрос на создание акцентного макияжа закономерно повышает интерес к декоративной косметике с выраженными светоотражающими характеристиками.
«К данной категории относятся рассыпчатые глиттеры, а также тени для век с металлическим и перламутровым эффектом. Несмотря на визуальный эффект, физико-химические свойства этих продуктов обусловливают специфические требования к их применению и потенциальные риски, связанные с механическим воздействием, окклюзионным потенциалом и составом», — предупредила специалист.
Так, по словам Вольновой, глиттеры представляют собой частицы, основу которых составляют полимерные пленки с вакуумным металлизированным покрытием — обычно алюминий.
Ключевые риски носят преимущественно механический характер: абразивное воздействие — частицы с нешлифованными краями при аппликации или трении способны вызывать микротравмы рогового слоя эпидермиса, нарушая барьерную функцию
Помимо этого, глиттеры могут представлять офтальмологическую опасность, рассказала собеседница «Ленты.ру». Она объяснила, что возможны механические повреждения роговицы, развитие токсико-аллергического или бактериального конъюнктивита. Еще один риск, по словам специалиста, экологический — синтетический глиттер классифицируется как первичный микропластик, что ставит вопрос о его экологической безопасности.
«Текстуры с металлическим эффектом: эффект интенсивного металлического блеска достигается за счет включения в формулу высококонцентрированных, мелкодисперсных пигментов с гладкой поверхностью. Чаще — слюда, покрытая оксидами железа, титана, или слюда, титанированная нитридом бора», — рассказала Вольнова.
Для достижения максимальной цветонасыщенности требуется многослойное нанесение. Это создает на коже век продолжительную пленку, которая может нарушать процессы трансэпидермальной потери влаги и газообмена, провоцируя раздражение
Еще один потенциально опасный компонент новогоднего макияжа — шиммер, отметила специалист. При этом она добавила, что он содержит светоотражающие частицы меньшего размера и, как правило, в меньшей концентрации.
«Риски ниже, чем у металликов, но включают индивидуальные реакции. Возможна реакция на связующие агенты формулы: полимеры, силиконы или, реже, на саму слюдяную основу пигмента», — поделилась эксперт.
В заключение Вольнова рекомендовала россиянкам отдавать предпочтение продуктам с указанием «одобрено для использования в периокулярной области». Также она посоветовала при выборе глиттера рассматривать альтернативы на основе биоразлагаемых материалов: модифицированная целлюлоза, слюда.
«Нанесение специализированного праймера для век на силиконовой или полимерной основе создает физический барьер между кожей и пигментами, улучшает стойкость и снижает риск прямого контакта и окклюзии. Отдавайте предпочтение кремообразным и гелевым текстурам: для минимизации осыпания и риска попадания частиц в глаза предпочтительны компактные, связующие текстуры (крем-тени, гели) с эффектом блеска», — добавила эксперт.
Собеседница напомнила, что необходимо обязательно удалить макияж в конце дня.
«Рекомендуется использование двухфазных средств или мицеллярных растворов, разработанных для чувствительной зоны глаз, с последующим бережным очищением без трения. Механическое удаление частиц недопустимо. Не наносите косметику на кожу, если чувствуете ее нездоровой», — поделилась Вольнова.
Ранее врач-офтальмолог клиники семейной офтальмологии «Счастливый взгляд» Светлана Петухова также предупредила, что конъюнктивит, отеки и аллергические реакции — лишь часть проблем, с которыми могут столкнуться женщины после новогоднего макияжа.